Conférence : Sarah Bernhardt et les arts de son époque

2023-04-06 18:00:00 – 2023-04-06 . Le Musée municipal vous propose de nouveaux rendez-vous autour de l’Art avec des conférences présentées par Eloïse Le Bozec, historienne de l’art de l’œil et le Bon. Sous forme de diaporamas commentés, ces conférences vous emmènent à la découverte de l’histoire de l’art et du patrimoine, par une approche culturelle associant qualité et convivialité. Prochain rendez-vous le jeudi 6 avril 2023 à 18h à l’Espace Rabelais à Chauny. +33 3 23 38 32 59 Musée Chauny dernière mise à jour : 2023-03-30 par

