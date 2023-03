Atelier light painting

2023-04-05 – 2023-04-05 . EUR Outil au service de la créativité artistique et culturelle, le numérique est aussi omniprésent dans notre vie quotidienne. Chaque année, la bibliothèque départementale organise la Quinzaine du Numérique en Bibliothèque et l’édition 2023 est consacrée à la thématique « l’art numérique ». Durant cet atelier, nous vous présenterons la technique du light painting, qui est une technique photographique qui permet de fixer la lumière.

