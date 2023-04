Archi’lecture Un peu beaucoup (4-6 ans)

2023-04-05 10:00:00 – 2023-04-05 11:30:00 . Viens écouter l’histoire amusante d’un écureuil gourmand. Tu découvriras comment la faim de cet animal glouton peut devenir dangereuse pour l’arbre sur lequel il vit… mais pas que !

Après la lecture, tu pourras construire ta cabane dans les arbres grâce à une grande collection d’images découpées.

4-6 ans.

Inscription sur Hello Asso. inscription@lepavillon-caen.com +33 2 31 83 79 29 dernière mise à jour : 2023-03-28 par

