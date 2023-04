Atelier céramique « Terre » (enfants), 5 avril 2023, .

Atelier céramique « Terre » (enfants)



2023-04-05 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-05 15:30:00 15:30:00

Atelier de modelage au gré des histoires racontées par les enfants. On modèle, on construit, on barbotine, on fait des plaques, des colombins. On utilise la main et parfois des petits outils. Les réalisations peuvent être gardées, cuites, émaillées ou remises en boule et recommencées…

A partir de 4 ans.

Réservation obligatoire.

