Comment mieux intégrer les conditions de travail dans les négociations collectives ?

Comment mieux intégrer les conditions de travail dans les négociations collectives ?, 4 avril 2023, . Comment mieux intégrer les conditions de travail dans les négociations collectives ? Mardi 4 avril, 11h00 Partir de la réalité des situations de travail pour négocier est une étape fondamentale pour réussir. Partager un diagnostic, s’entendre sur la méthode, évaluer la mise en œuvre y contribuent également.

À l’occasion de la récente sortie du guide « 10 Questions sur la conduite de la négociation collective » téléchargeable, l’Aract Occitanie propose un rendez-vous en direct. Le programme La négociation collective en Occitanie : enjeux et constats

Partage de repères de méthode pour conduire une négociation au service des conditions de travail et de la performance de l’entreprise

Des pistes pour aller plus loin sur le sujet (ex : appel à projet FACT mai 2023) [{« link »: « https://www.anact.fr/10-questions-sur-la-conduite-de-la-negociation-collective »}, {« link »: « https://www.anact.fr/appels-projets-du-fonds-pour-lamelioration-des-conditions-de-travail-fact »}] https://occitanie.aract.fr/comment-mieux-integrer-les-conditions-de-travail-dans-les-negociations-collectives Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-04T11:00:00+02:00 – 2023-04-04T12:00:00+02:00

2023-04-04T11:00:00+02:00 – 2023-04-04T12:00:00+02:00 négociation conditions de travail

Détails Autres Lieu Ville