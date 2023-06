Simulation d’une réunion d’un Conseil de l’Union européenne par des lycéens Simulation d’une réunion d’un Conseil de l’Union européenne par des lycéens, 4 avril 2023, . Simulation d’une réunion d’un Conseil de l’Union européenne par des lycéens Mardi 4 avril, 09h00 Le 4 avril, 27 élèves de France métropolitaine et des outre-mer entre dans la peau d’un Ministre d’un Etat membre de l’UE pour une simulation d’une réunion du Conseil de l’UE.

La thématique cette année : la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne. Cette simulation est organisée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires et conçue et animée par la Maison de l’Europe Bourgogne-Franche-Comté. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

