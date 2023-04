Huitième jour, 4 avril 2023, .

2023-04-04 20:00:00 – 2023-04-04 21:10:00

Cirque en famille

Compagnie La Mob à Sisyphe

Auteurs interprètes : Cochise Le Berre, Raphaël Milland, Idriss Roca

Regards extérieurs : Dominique Habouzit, Benjamin de Matteis

Création lumières : Louise Bouchicot

Régie : Charlotte Eugoné

Production : Camille Le Falhun

Un appartement cosy, un brin vieillot, va être le terrain de jeu de trois sales gosses colocataires. Si l’attente et l’ennui semblent énormément compter dans leur existence, nous allons rapidement découvrir leur façon toute personnelle de s’en défaire, ou plutôt de s’amuser avec. Et quoi de plus drôle que le défi raté, mais attention, avec style, toujours.

Avec une balle, des ampoules, une hache ou autre pot de confiture, les trois garnements, enfants terribles, vont volontairement aller dans une surenchère, dans le plaisir de la catastrophe rondement menée, dans l’absurde, l’envie ludique du dépassement, de la transgression.

À la prouesse technique de l’acrobatie, du jonglage, ils nous amènent avec poésie et éclats de rires dans un joyeux désordre organisé et euphorique, du « sport extrême d’appartement » et sans crier gare, nous voilà aussi face à une allégorie de l’humanité, ses imperfections, ces limites à ne pas dépasser, notre capacité à tomber puis nous relever, puis recommencer, en galipette, la tête en bas, sur les pieds, les mains, même de travers !

Embarquement pour un joyeux bazar, touchant et drôle.

Que dit la Presse

« Trois clowns acrobates, faux maladroits, réunis dans l’humanité la plus simple. » Haute Gironde

« Coup de cœur qui séduira le public par la virtuosité et l’inventivité. » L’Indépendant Montréal

« Dans chaque geste se nichent une incroyable maîtrise et un plaisir irrévérencieux à profiter. » La Terrasse

serviceculturel@margnylescompiegne.fr +33 3 44 36 31 57 https://www.mairie-margnylescompiegne.fr/evenement/cirque-en-famille-huitieme-jour/

