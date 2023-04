Journée de la poésie avec les étudiants de l’UTC – Festival Paroles

2023-04-02 – 2023-04-02 . JOURNÉE DE LA POÉSIE AVEC LES ÉTUDIANTS DE L’UTC

STANDS D’ÉDITEURS ET PERFORMANCES POÉTIQUES, TABLE RONDE Avec la participation des étudiants de l’UTC CONCOURS D’ÉLOQUENCE de 10h à 12h30

Avec les participants aux ateliers menés dans les 3 territoires – Gratuit 11h-18h : bibliothèque Saint-Corneille

60200 Compiègne

