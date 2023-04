Festival: « Les Coups de Coeurs à Chantilly » de Maria João Pires

2023-04-01 – 2023-04-02 . 20 L’association Musica Pnina donne vie au festival Les Coups de Cœur à Chantilly !

L’extraordinaire pianiste portugaise Maria João Pires nous fait l’honneur de partager ses coups de cœur musicaux en compagnie de ses amis, comme le célèbre violoniste Augustin Dumay et le merveilleux violoncelliste Steven Isserlis, et de transmettre l’amour de la musique à la jeune génération, au sein du magnifique Domaine de Chantilly.

Samedi 1er avril:

-18h00 – Dôme des Grandes Écuries Dimanche 2 avril:

-10h00 – Conservatoire Le Ménestrel – Chantilly

-11h00 – La Galerie de Peinture du château

https://chateaudechantilly.fr/evenement/les-coups-de-coeur-a-chantilly-de-maria-joao-pires/

