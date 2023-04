Journée européennes des métiers d’art – Maroquinerie végétale à la foire des rameaux, 1 avril 2023, .

Journée européennes des métiers d’art – Maroquinerie végétale à la foire des rameaux



2023-04-01 – 2023-04-02

Le but de la marque COUPRY est de conjuguer le savoir-faire ancestral de la maroquinerie et l’innovation avec l’utilisation du végétal comme matière première à sublimer.

Les produits proposés répondent aux valeurs véganes. L’objectif étant d’utiliser des matières qui ne provoquent ni souffrance animal, ni souffrance humaine et de limiter au maximum l’impact environnementale.

Je présenterai mes produits, sacs et petite maroquinerie. Ainsi que les differentes activitées proposées à l’atelier durant l’année.

cl3mcouprix@orange.fr +33 6 41 12 71 20 https://coupry-maroquinerie.com/

