Journée européennes des métiers d’art – La Carneille, un village d’artisans d’art

2023-04-01 – 2023-04-02 . Exposition de céramiques, grès et porcelaines avec démonstration de tournage : toutes les étapes pour produire une pièce de céramique, du travail de la terre à l’émaillage.

Les jeunes visiteurs de + de 12 ans ainsi que les adultes auront la possibilité de s’initier au tournage.

Je fabrique tous mes émaux à partir de matières premières et d’oxydes naturels : vous découvrirez les produits employés ainsi que la manière de les utiliser.

loizephilippe@yahoo.fr +33 6 28 59 59 18 http://xn--loiz-ceramique-ekb.fr/

