Cinéma : Hair, Les Classiques du 7e art, 2 avril 2023

, ,

Cinéma : Hair, Les Classiques du 7e art



2023-04-02 18:00:00

.

Résumé : Le jeune et naïf Claude, croyant en Dieu, fils d’un fermier patriote de province, visite New York avant d’être incorporé comme militaire et partir pour la guerre du Vietnam. En chemin, il se retrouve au milieu d’un happening de hippies dans Central Park et tombe immédiatement sous le charme de la belle Sheila. Le leader pacifiste des hippies l’incite à lui déclarer sa flamme, tout en essayant de le dissuader de faire la guerre. Il fait alors l’expérience de la liberté, des drogues et cesse peu à peu de croire en ce qu’il avait jusque là considéré comme étant juste.

+33 2 33 07 57 09 http://www.lelongcourt.fr/

