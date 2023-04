Les parcours du coeur

2023-04-02 – 2023-04-02 . Le Club cœur et santé de Noyon organise le Parcours du cœur, le dimanche 2 avril 2023 de 8h30 à 13h, place de l’hôtel de ville à Noyon. Pour lutter contre la sédentarité, pour la promotion de l’exercice physique, l’association vous propose de bouger en famille, en solo, entre amis, sans esprit de compétition ni de performance. Venez nombreux ! 2 gros lots sont à gagner : un vélo, un vol en hélicoptère +33 6 51 23 36 74 dernière mise à jour : 2023-03-29 par

