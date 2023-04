Chasse aux oeufs

2023-04-02 – 2023-04-02 . Dimanche 2 avril 2023

Chasse à 14H30

Rendez-vous sur le stade

Gouter et tombola dès 16H

La grande chasse aux œufs à Blacourt

La grande chasse aux œufs à Blacourt

Pour les enfants de Blacourt et ses hameaux (participation gratuite) +33 3 44 80 58 65

