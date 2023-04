Matthieu Penchinat

Matthieu Penchinat, 1 avril 2023, . , , Matthieu Penchinat

2023-04-01 19:00:00 – 2023-04-01 . Philippe Candeloro présente son dernier one-man show au théâtre à l’Ouest.

Comment un gamin de 7 ans tombe amoureux du patinage artistique quand d’autres ne rêvent que d’être footballeurs.

Comment d’entrainements en médailles, ce gamin a su mettre le feu à la glace sans jamais la faire fondre. Comment adolescent, son nom est devenu synonyme de « Dieu de la fertilité » au Japon.

Dans ce one man show, Philippe Candeloro retrouve le public qu’il aime tant, sans filtre, sans compromis et sans langue de bois mais toujours avec son franc-parler légendaire. Candeloro se met à nu, sans patins et sans glace !

Source : Théâtre à l’Ouest Philippe Candeloro présente son dernier one-man show au théâtre à l’Ouest.

Comment un gamin de 7 ans tombe amoureux du patinage artistique quand d’autres ne rêvent que d’être footballeurs.

Comment d’entrainements en médailles, ce gamin a su mettre le feu à la glace sans jamais la faire fondre. Comment adolescent, son nom est devenu synonyme de « Dieu de la fertilité » au Japon.

Dans ce one man show, Philippe Candeloro retrouve le public qu’il aime tant, sans filtre, sans compromis et sans langue de bois mais toujours avec son franc-parler légendaire. Candeloro se met à nu, sans patins et sans glace !

Source : Théâtre à l’Ouest dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville