Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, 1 avril 2023, . , , Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme

2023-04-01 15:00:00 – 2023-04-01 18:00:00 . Le Centre Ressource Autisme Normandie Calvados-Orne-Manche propose dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme du 2 avril des ateliers en lien avec les troubles du spectre de l’autisme.

Trois ateliers sont proposés pour sensibiliser aux particularités de l’autisme : atelier sensoriel, atelier « autismes et aménagement de la vie quotidienne », atelier jeux de société.

Tout public / Durée : 3h Le Centre Ressource Autisme Normandie Calvados-Orne-Manche propose dans le cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme du 2 avril des ateliers en lien avec les troubles du spectre de l’autisme.

Trois ateliers sont proposés pour sensibiliser aux particularités de l’autisme : atelier sensoriel, atelier « autismes et aménagement de la vie quotidienne », atelier jeux de société.

Tout public / Durée : 3h dernière mise à jour : 2023-03-28 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville