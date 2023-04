Initiation aux chants d’oiseaux

2023-04-01 09:00:00 – 2023-04-01 11:00:00 . Ouvrez grand vos oreilles et dans le concert printanier, au cours d’une balade, apprenez à identifier quelques chants typiques de passereaux du marais et des petits bois. Gratuit.

Animation proposée par le conseil départemental de la Manche sur l’ENS de la Roselière des Rouges-Pièces.

