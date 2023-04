Vente éphémère

Vente éphémère, 1 avril 2023, . , , Vente éphémère

2023-04-01 09:15:00 – 2023-04-01 18:15:00 . Vente éphémère samedi 1er avril de 9h15 à 18h15 à l’Office de Tourisme de Compiègne en présence de créateurs locaux : Petit grain des sens et Vin’z et stand de macramés Soutenons l’artisanat local L’office de Tourisme de Compiègne ouvre ses portes à des créateurs locaux : Petit grain des sens et Vin’z, vous présenteront leurs créations de caricatures, aquarelles, croquis et reproductions !

Un stand de macramés sera également présent tourisme@agglo-compiegne.fr +33 3 44 40 01 00 OT Compiègne dernière mise à jour : 2023-03-30 par

Détails Autres Lieu Adresse Ville Tarif Lieu Ville