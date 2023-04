Cité philo : Les veilleurs du vivant (Les Empêcheurs de penser en rond)

2023-04-01 17:00:00 – 2023-04-01 19:00:00 . C’est en cheminant au côté des naturalistes amateurs, en portant une attention exigeante à ce qu’ils font, à ce qu’ils disent, à leurs manières singulières de s’engager, de connaître et de se relier au vivant, qu’une chance est offerte de défaire les attendus et d’interroger autrement notre rapport à la nature. L’art de lire la nature, loin de s’être perdu définitivement dans le bitume des villes, renaît auprès de dizaines de milliers de passionnés dont les constats empiriques importent autant aux savants qu’aux militants. En présence de : Vanessa Manceron, anthropologue, chercheuse au CNRS

Bibliographie :

La mesure du danger (en collaboration, Science-Po), 2022

La mesure du danger (en collaboration, Science-Po), 2022

L'imaginaire écologique (Revue Terrain Éditions, 2013) Modérateur : Léon Wisznia, lecteur de philosophie, co-fondateur de Citéphilo En partenariat avec : les Bibliothèques de la Ville de Compiègne

