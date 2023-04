Visite guidée de la cote 108 et de son cratère de mine

2023-04-01 – 2023-04-01 . 0 Venez découvrir la Cote 108 à Berry-au-Bac lors d’une visite exceptionnelle avec un guide-conférencier, en partenariat avec l’association «Correspondance Cote 108».

Afin de mieux comprendre l’histoire de ce haut-lieu de la guerre des mines durant la Première Guerre mondiale et classé monument historique depuis 1937, suivez notre guide pour cette visite guidée d’une durée de 2 à 3 heures ! RV au Centre d’Accueil du Visiteur du Chemin des Dames à 14h pour le départ (avant de rallier la Cote 108 à Berry-au-Bac à bord de votre véhicule personnel)… caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 https://www.chemindesdames.fr/fr dernière mise à jour : 2023-03-30 par

