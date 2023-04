Cité philo : L’accélération de l’histoire. Des Lumières à l’anthropocène (Seuil)

2023-04-01 – 2023-04-01 . L’accélération de l’histoire serait une évidence de la modernité. En attesteraient le progrès technique exponentiel et ses conséquences tant sur la société que sur la nature ainsi que le flot incessant d’événements déversés sur les médias numériques. Mais n’est-ce pas confondre dans une vision totalisante de l’histoire une réalité composée de temporalités multiples ? En présence de : Christophe Bouton, professeur de philosophie à l’Université Bordeaux Montaigne Bibliographie :

Temps de l’urgence (Le Bord de l’Eau), 2013

Temps de l'urgence (Le Bord de l'Eau), 2013

Faire l'histoire. De la Révolution française au Printemps arabe (Cerf), 2013 Modérateur : Marc Guyon, professeur de philosophie au lycée Charles de Gaulle de Compiègne En partenariat avec : les Bibliothèques de la Ville de Compiègne L'accélération de l'histoire. Des Lumières à l'anthropocène (Seuil)

