2023-04-01 – 2023-04-01 . SAMEDI 1ER AVRIL 20H30 THÉÂTRE INTERACTIF de Salomé VELAYE – par la Cie Crépuscules Charles et Ella Duplessy viennent de se marier. Quelques heures après la cérémonie un meurtre est commis. Vous serez témoins de certaines scènes se déroulant avant et après le mariage. À vous d’enquêter, de collecter les indices, de recouper les informations et de même mener les interrogatoires des différents personnages, le tout en équipe autour d’une table et d’un verre.

Arriverez-vous à démasquer le ou les coupables ? TARIF NORMAL À 16 € – TARIF RÉDUIT À 11 € BILLETTERIE EN LIGNE http://www.mjc-crepyenvalois.com Infos/Résa 03.44.39.63.18 dernière mise à jour : 2023-03-30 par

