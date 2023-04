Concert à Laon : « Marc Lavoine »

2023-04-01 – 2023-04-01 . « Adulte jamais » est le quatorzième album de Marc Lavoine. Trois ans et demi après son dernier album studio, il revient pour notre plus grand plaisir à ses premières amours. Dans cet album, il dénonce les fausses certitudes du monde des adultes, examine la légèreté, la peine… RV à la Maison des Arts et Loisirs de Laon à 20h30 ! (durée : 1h30) dernière mise à jour : 2023-03-30 par

