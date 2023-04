Cats on Trees en concert à La Manufacture, 1 avril 2023, .

2023-04-01 20:00:00 – 2023-04-01 22:00:00

Le duo Cats on Trees sera en concert à La Manufacture le samedi 1er avril à 20h.

Tarifs : 25€ / 20€ / 18€

Billetterie à l’espace Saint-Jacques ou sur place ou sur l’application Sceniq.

Nommé d’après l’un des morceaux qui le composent, Alie, leur nouvel opus, traduit le profond humanisme des propositions de Cats on Trees. Se partageant entre organique et synthétique, la pop y est introspective comme jamais, quasi confessionnelle. Elle raconte la transmission, le manque, la difficulté d’être parent, en couple ou seul face à un monde clair-obscur.

Il faut passer par la tristesse avant d’accéder à la lumière et, si la mélancolie a toujours infiltré les chansons de Cats on Trees, elle est ici assumée, transformée à bon escient. On sourit, on pleure, on danse, et les up-tempos se mêlent au format ballade.

En concert on savoure la rythmique revigorante du duo, à coups de batterie et de piano-voix, où le duo pop frenchie joue d’égal à égal avec les pointures de la pop anglaise.

