Webinaire M-ERA.net : matchmaking international dédié aux technologies liées aux batteries, 29 mars 2023, . Webinaire M-ERA.net : matchmaking international dédié aux technologies liées aux batteries Mercredi 29 mars, 15h00 A l’occasion de l’appel 2023 du programme M-ERA.net, un webinaire est organisé par quatre régions : la Nouvelle-Aquitaine, le Québec, la Wallonie et la Fédération Wallonie – Bruxelles. Ce sera l’occasion de prendre connaissance des nouvelles règles de l’appel mais surtout, pour l’ensemble des acteurs concernés, de présenter ses activités de recherche et ses besoins aux acteurs des autres régions et initier une collaboration, en particulier dans le domaine des batteries. Comment faire ?

Envoyez votre présentation (par exemple, PowerPoint) de 5 minutes maximum à votre agence de financement avant le 21 mars 2023 [{« type »: « link », « value »: « https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMlcOCtpj0tGt0yWuHO8Xp0hxBh_oka7X_1 »}] https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMlcOCtpj0tGt0yWuHO8Xp0hxBh_oka7X_1 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-29T15:00:00+02:00 – 2023-03-29T17:00:00+02:00

