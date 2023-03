Semaine étudiante de l’écologie et de la solidarité

Semaine étudiante de l’écologie et de la solidarité, 26 mars 2023, . Semaine étudiante de l’écologie et de la solidarité 27 mars – 2 avril En fonction des événements Organisée par le Reses (Réseau étudiant pour une société écologique et solidaire), la Sees a pour objectifs de mobiliser les étudiant·es, mettre en avant des initiatives étudiantes et sensibiliser aux enjeux environnementaux et sociaux. De nombreux événements sont organisés sur les campus universitaires : conférences, ateliers, ciné-débats, friperies éphémères… Tu peux retrouver la liste des événements près de chez toi sur le site de la SEES. [{« link »: « https://sees.le-reses.org/#list1 »}] https://sees.le-reses.org/#list1 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T00:00:00+02:00 – 2023-03-27T23:59:00+02:00

2023-04-02T00:00:00+02:00 – 2023-04-02T23:59:00+02:00 écologie solidarité Freepik

