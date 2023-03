Ciné Conférence Altaïr « Normandie », 23 mars 2023, .

23-03-23

Horaire : 20:30

Gratuit : non Tout public

Altaïr conférences vous propose de rencontrer des professionnels de l’image, des réalisateurs aux multiples talents, des voyageurs qui arpentent les chemins du monde depuis des années afin de réaliser des documentaires remplis d’émotions et d’aventure. Découvrez leurs films lors de ces conférences proposant des rencontres privilégiées et de véritables moments d’échanges avec ces conteurs du monde. NORMANDIE DE MERVEILLES EN MÉMOIREUN FILM DE CYRIL ISY-SCHWARTJeudi 23 mars15h30 et 20h30Salle Paul Pouvreau À travers ce documentaire, le réalisateur Cyril Isy-Schwart, nous dévoile les plus beaux atours de sa région natale: la NORMANDIE. À Giverny, promenade artistique dans l’univers fleuri du génial Claude Monet. Nous voyagerons aux confins du moyen-âge avec la tapisserie de Bayeux, les villes de Rouen et d’Honfleur. Visite exceptionnelle de l’époustouflant château du Champ de Bataille que son illustre propriétaire nous fera découvrir. Il nous ouvrira également les portes de son féérique palais de Maharaja patiemment remonté pierre par pierre. Ce seront également des rencontres avec des Normands perpétuant un savoir-faire transmis de génération en génération : la fabrication du Livarot et du Calvados. Majestueuses falaises de calcaire ciselées par les coups de boutoir de la Manche, campagne embaumée par la fragrance des pommiers en fleurs, spectaculaires paysages de la presqu’île du Cotentin et de Chausey. Dans le prestigieux cadre du haras du pin, nous assisterons au championnat de France du roi des chevaux de trait, le Percheron. Nous suivrons les pèlerins sur leur chemin de paradis à travers la baie du Mont-Saint-Michel, la Merveille de l’Occident. Et comment ne pas se souvenir de ces hommes épris de liberté, dont beaucoup se couchèrent à jamais le 6 juin 44 sur le sable de Gold, Juno, Sword, Utah et Omaha. Plein tarif : 5€Tarif réduit : 2€50 (demandeurs d’emploi, étudiants et scolaires)Abonnements : 22€ (tarif réduit : 11€)BILLETS EN VENTE À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE OU DIRECTEMENT SUR PLACE En savoir plus sur Cyril Isy-Schwart‘‘Je voyage pour vérifier mes rêves’’ écrivait Gérard de Nerval et Cyril Isy-Schwart, épris par la découverte du monde, en a fait sa devise. Après avoir effectué son service militaire français au Cinéma des Armées, il se passionne pour le métier de l’image et réalise de nombreux documentaires sous-marins pour la télévision. Il rejoint ensuite la terre ferme et parcourt la planète, notamment les île du Pacifique et l’Inde. Après avoir parcouru les antipodes, il souhaite redécouvrir la France à travers son métier de documentariste et part filmer la Corse qui le subjugue. Suite à ce voyage, Cyril se fait le pari de filmer cette fois-ci sa région natale, la Normandie. Le résultat va au-delà de ses espérances, contrairement au dicton, l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, surtout en Normandie !



