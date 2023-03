Webinaire Babille

Webinaire Babille, 21 mars 2023, . Webinaire Babille Mardi 21 mars, 18h30 Bébés filles, bébés garçons : inconsciemment, les traitons-nous différemment ? Et avec quelles conséquences sur leur développement ? Les stéréotypes de genre se cachent partout dans le quotidien, parfois dans les gestes les plus anodins. Aidez-nous à les repérer et à faire évoluer nos comportements, pour l’égalité des chances de tous les enfants. Les clichés ? Une réalité, pas une fatalité ! Mardi 21 mars à 18h30 en ligne sur Livestorm. Avec la participation de : Andrew Matiasko : éducateur de jeunes enfants et membre du comité pédagogique de l’association Agir pour la petite enfance

Ana Cubino : coordinatrice de projet et formatrice de l’association Artemisia

Agnès Cathala : directrice éditoriale pôle Éveil Milan Presse, co-auteure du magazine Babille

Emilie Bélard : rédactrice en chef pôle Éveil Milan presse, co-auteure de Babille Durée : 30 à 45 minutes

Inscription gratuite : https://app.livestorm.co/milan-presse-3/babille-webinaire2023?type=detailed [{« link »: « https://app.livestorm.co/milan-presse-3/babille-webinaire2023?type=detailed »}] https://app.livestorm.co/milan-presse-3/babille-webinaire2023?type=detailed Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-21T18:30:00+01:00 – 2023-03-21T20:00:00+01:00

