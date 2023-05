Printemps des poètes : Rencontre publique avec la poète Thérèse André-Abdelaziz, 17 mars 2023, .

2023-03-17

Horaire : 19:19

Gratuit : non Tout public

Dans le cadre du printemps des poètes, la poète Thérèse André-Abdelaziz est l’invitée de la Virgule Poétique, en direct sur Radio Grand Lieu et en présence du public le vendredi 17 mars à 19h19.Un stand Librairie « Au Phil des Mots » sera proposé avec la vente des œuvres et dédicaces de l’artiste. _________________________________________________________________ En savoir plus sur Thérèse André-Abdelaziz Thérèse André Abdelaziz explore tous les registres de l’écriture. Comme elle se dit diplômée de l’école de la vie, son écriture parle de la mémoire des lieux et de celle des gens dont on ne parle pas, de l’exclusion et de la discrimination.Poète publiée depuis son adolescence et primée de nombreuses fois, elle est également nouvelliste, romancière et dramaturge. Elle est l’auteure d’une douzaine d’ouvrages, de pièces radiophoniques et théâtrales.Elle est membre des Romanciers Nantais, de l’Association des Ecrivains de Bretagne, des Ecrivaines et écrivains Associés de Théâtre et sociétaire de la SACD ______________________________________________________________________________________________________________________ – INFORMATIONS PRATIQUES – Vendredi 17 mars19h19Tout publicPrix libre et conscientGrand Lieu du Conte



07 67 33 85 19