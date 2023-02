[RÉUNION INFO] Le master Marketing et Vente en formation continue

Conférence en ligne en présence des responsables pédagogiques du diplôme [{“link”: “https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/94132680839”}] Jeudi 16 mars 2023 à 12h00, la responsable pédagogique du Master Marketing et Vente parcours Marketing et Transformations Environnementales, Numériques et Sociétales (Formation Continue), Fanny Reniou, vous propose une conférence sur cette formation.

► Lien Zoom : https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/94132680839

Code secret : 845629

2023-03-16T12:00:00+01:00

2023-03-16T13:00:00+01:00 F. Obé – Université de Rennes

