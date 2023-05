Mesurer l’expansion de l’Univers, 10 mars 2023, .

2023-03-10

Horaire : 21:00 23:00

Gratuit : non Tarif 8 €, réduit (y compris adhérents à l’UP) 6 €. Mineurs et membre de la SAN 5 €. Tout public

Conférence par Etienne Burtin, physicien au CEA-Paris Saclay. Il a été établi que d’autres galaxies existaient au-delà de la Voie lactée, que leur nombre n’avait de limite que celle des instruments d’observation et qu’elles s’éloignent de nous d’autant plus vite qu’elles sont lointaines. Ainsi sont nés les « relevés de galaxies » dont les objectifs sont de dresser une carte de l’Univers pour améliorer la compréhension que l’on a de son évolution, et de déterminer la nature de ses constituants. Cette carte s’appuie sur la mesure de la distance à laquelle les galaxies se trouvent de la terre. Nous aborderons quelques unes des différentes techniques employées et notamment comment cette distance peut-être déduite du spectre de la lumière provenant des galaxies. Nous montrerons que les données des relevés récents confirment le phénomène d’accélération de l’expansion de l’Univers et nous tenterons de comprendre comment percer le mystère de l’Énergie Noire.



