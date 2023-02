[RÉUNION INFO] Le master Franchise et Commerce en Réseau, en alternance

Mercredi 8 mars 2023 à 12h30, la responsable pédagogique du Master Marketing et Vente parcours Franchise et Commerce Réseau, Rozenn Perrigot, vous propose une conférence "Tout savoir sur le Master Franchise et Commerce en Réseau".

Cette conférence est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par cette formation et qui souhaitent avoir : Une présentation du contenu des deux années de formation (Master 1 et Master 2)

Une présentation des contenus et modalités

Un échange riche avec la responsable pédagogique ► Lien Zoom : https://univ-rennes1-fr.zoom.us/j/5822182326

Code secret : RPerrigot

