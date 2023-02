DANS LES PAS DE MARTHE CONDAT…

DANS LES PAS DE MARTHE CONDAT…, 7 mars 2023, . DANS LES PAS DE MARTHE CONDAT… Mardi 7 mars, 17h30

sans inscription

Visite en ligne : Facebook live – tout public – durée 30mn à partir de 17 h 30 Figure éminente du monde universitaire scientifique toulousain, Marthe Condat est la première femme agrégée de médecine en France. Elle mettra sa vie au profit de sa patientèle, de la recherche et de l’enseignement.

Spécialisée en médecine des enfants, elle finira par occuper la chaire de clinique infantile et de puériculture. Malgré un parcours exemplaire, Marthe Condat ne fait pas exception à la condition des femmes de son époque et pendant des décennies, sa mémoire sera insuffisamment saluée.

À travers une sélection d’archives, nous vous proposons de retracer le parcours de cette brillante scientifique, mais aussi celui de bien d’autres femmes qui n’ont pas hésité à s’affranchir des codes et conventions pour offrir au monde leur talent et leur combat.

Intervenante : Marie-Astrid Zang, Directrice adjointe des Archives départementales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-07T17:30:00+01:00

2023-03-07T18:00:00+01:00 Droits réservés

Détails Autres Adresse lieuville