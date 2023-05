Apprendre à lâcher prise, 6 mars 2023, .

2023-03-06

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non Participation financière suggérée entre 10 euros et 12 euros Réservation fortement conseillée Tout public

Lâcher prise… Plus facile à dire qu’à faire… Pourtant, en comprenant la nature et la provenance de nos sensations douloureuses, nous pouvons tous développer un esprit plus serein face aux situations irritantes et difficiles. Guèn Eupamé partagera avec nous les conseils de sagesse bouddhiste pour nous aider à retrouver de l’espace et de la paix à l’intérieur de notre esprit.



0769927682 https://www.meditation-nantes.org/