Bassibouzouk #2, 3 mars 2023, .

2023-03-03

Horaire : 23:59 06:30

Gratuit : non 8 € et 2 € de vestiaire 18 ans et plus

Moussaillons, moussaillonnes, après le succès de la première édition, voici le moment de reprendre les rames pour naviguer vers de nouvelles contrées, le Phénix ! Trois artistes du coin nous feront le plaisir de nous faire taper du pied sur une base Drum and Bass, tout cela pour une noble cause : sensibiliser au cancer du sein. C’est à ce moment que VOUS rentrez en jeu dans la bataille. En effet, l’argent récolté grâce aux entrées et vestiaires sera reversé intégralement (hors frais déboursés pour l’organisation de la soirée) à l’Institut de Cancérologie de l’Ouest. Il nous tient à coeur de montrer que nous pouvons ET faire la fête comme tous les matelots qui se respectent ET soutenir l’équipage lorsqu’un crabe vient le pincer. Des ovules et gels intimes seront ainsi financés par vos dons, pour que les patientes atteintes d’un cancer puissent bénéficier de produits non remboursés par la Sécurité Sociale qui permettent pourtant une amélioration de la vie sexuelle lorsque les traitements assèchent les muqueuses. Sujet encore tabou, nous ne laisserons pas ramer des femmes qui méritent elles aussi de profiter de la vie, tonnerre de Brest ! Merci d’éviter d’amener des sacs à dos, le vestiaire étant aussi grand qu’un mollusque recroquevillé dans son coquillage. EQUIPAGE : – DJ Youl DJ nantais, amoureux de sonorités électroniques en tout genre et particulièrement provenant d’outre-Manche depuis plus de 20 ans. Producteur dub, trip hop et electronica. DJ Youl vissera sa casquette de DJ pour l’occasion. Tel un bon vieux whisky 20 ans d’âge, à l’aide de sa mixette, il distillera une sélection de classiques Jungle des années 90/2000. Wicked, Wicked, Jungle is Massive. – Berux Tel un ovni venu de la planète jzefjnfiunfzhdzjocbezihz Berux saura vous transporter à travers un voyage intergalactique vénère et brutal alors viens donc tâter un set de qualité dont lui seul à le secret PoTo !!! https://soundcloud.com/berux – Tr’xy https://www.facebook.com/TRIXYPRODUCTION https://youtube.com/@trxydj2217 TRESORS à prix conscient : – Stand de paillettes – Bougies by Lola & Sonia- Vulves en savon by Guiguitte Public : 18 ans et plus



