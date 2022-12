Diplôme d’Université Mandataire judiciaire à la protection des majeurs – réunion d’information en ligne

Sur inscription

Réunion d’information préparatoire à la rentrée de septembre 2023 [{« link »: « https://formations.univ-rennes1.fr/diplome-duniversite-mandataire-judiciaire-la-protection-des-majeurs-mjpm »}, {« link »: « https://formation-continue.univ-rennes1.fr/du-mjpm-info »}] Formation associant la faculté de droit et de science politique de l’Université de Rennes et Askoria, organisme de formation aux métiers de l’intervention sociale, , le DU MJPM permet la délivrance du Certificat national de compétence de Mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs, mention Mesure judiciaire à la protection des majeurs.

Cette formation de niveau bac+3 est ouverte exclusivement en formation continue.

Pour en savoir plus, une réunion d’information en ligne (via ZOOM) est organisée :

jeudi 2 mars 2023, de 17h00 à 19h00

Pour assister à cette réunion, merci de vous inscrire via ce formulaire

