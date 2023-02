Gérer, diffuser et financer ses activités associatives en ligne

Il s’agit d’un enjeu majeur lorsqu’on gère une structure associative. Cependant, bien que les solutions se multiplient grâce au numérique, un grand nombre de gestionnaires associatifs se retrouvent en difficulté pour s’outiller, gérer et faire connaitre ses besoins de financement. Au programme : Les méthodes de financement pour son association en 2023

pour son association en 2023 Les outils numériques, facilitateurs de gestion et de diffusion

