Webinaire sur le Fonds de Développement de la Vie Associative Mercredi 8 février, 13h00 Obtenir un soutien financier pour les associations Comme chaque année, l'appel à projet du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA) est lancé. Le FDVA comporte deux volets : FDVA 1 : le soutien à la formation des bénévoles.

: le soutien à la formation des bénévoles. FDVA 2 : le soutien au financement global de l’activité d’une association ou de la mise en œuvre de projets ou d’activités. Si vous souhaitez participé à cet appel à projet, le webinaire permettra de répondre à vos interrogations. Pour avoir des informations complémentaires, cliquez-ici.

2023-02-08T13:00:00+01:00

2023-02-08T14:00:00+01:00

