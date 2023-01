Journée d’information sur les chantiers de bénévoles et le volontariat

Journée d’information sur les chantiers de bénévoles et le volontariat, 30 janvier 2023, . Journée d’information sur les chantiers de bénévoles et le volontariat Lundi 30 janvier, 10h00

Gratuit, sur inscription

Découvrez les partenariats et projets possibles dans le cadre des chantiers de bénévoles et des volontariats. [{“link”: “https://evenementdinformation.wordpress.com/campagne-pro-2023/”}] Vous cherchez ou souhaitez mettre en place des projets avec et/ou pour des jeunes ? Le Réseau Cotravaux organise une journée d’information à destination des professionnel·les du secteur jeunesse. Plusieurs associations membres du Réseau Cotravaux ainsi que la plateforme France Volontaires interviendront pour présenter les partenariats et projets possibles dans le cadre des chantiers de bénévoles et des volontariats. Le programme : ­10h-11h : L’engagement sous toutes ses formes ;

11h-12h30 : Révéler des savoir-être ;

14h-15h : Révéler des savoir-faire ;

15h-16h30 : Révéler des territoires. Pour en savoir plus, consultez cette page.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-30T10:00:00+01:00

2023-01-30T16:30:00+01:00 Association Concordia

Détails Autres Adresse lieuville