Visioconférence. Femmes au travail, sédentarité, facteurs de pénibilité et risque cardiovasculaire, 27 janvier 2023, . Visioconférence. Femmes au travail, sédentarité, facteurs de pénibilité et risque cardiovasculaire Vendredi 27 janvier 2023, 14h00 Le 27 janvier, l’Institut de santé au travail du Nord de la France (ISTNF) organise une visioconférence sur le thème du travail des femmes, de la sédentarité, et du risque cardiovasculaire au travail. Paul Frimat, professeur émérite, président de l’ISTNF, vous invite à participer à la Journée Marcel Marchand que nous organisons vendredi 27 janvier 2023 de 14H à 17H en visio-conférence, à destination des professionnels de santé-travail, autour du travail des femmes, de la sédentarité, et du risque cardiovasculaire au travail, avec la participation de Natalia Kpogbemabou (CH Wattrelos), Caroline De Pauw (Clersé / URPS Hauts-de-France), Kévin Desbrosses (INRS), et des représentants de l’Assurance maladie (Carsat Hauts-de-France).

Cette manifestation est gratuite, elle ne fait pas partie du programme de formation, elle est organisée à distance, aucun public ne sera accueilli dans nos locaux. Toute personne inscrite bénéficie d’un « Replay » qui lui permettra de revoir les exposés.

