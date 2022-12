Réunion d’information sur les dispositifs d’aide aux départs en vacances

Réunion d’information sur les dispositifs d’aide aux départs en vacances, 26 janvier 2023, . Réunion d’information sur les dispositifs d’aide aux départs en vacances Jeudi 26 janvier 2023, 14h00 Informez-vous sur les dispositifs d’accompagnement aux départs en vacances sur le territoire de Poitiers, Grand-Poitiers et plus généralement de la Vienne. [{« link »: « https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjEwMjNkZDMtYWY5ZS00NjM2LWE4OWQtODk5NTc4NmY0M2U3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223f3e17fc-0df5-455e-b447-da5575dc46a0%22%2c%22Oid%22%3a%22030fa2ae-020a-4d0b-a7f7-72d889ab68ad%22%7d »}] L’objectif de ces temps d’information est de vous proposer un panorama exhaustif des aides possibles pour les publics que nous accompagnons collectivement sur le sujet.

Deux dates sont prévues pour que le plus de monde possible puisse participer aux sessions d’information ; vous n’avez pas besoin d’assister aux deux réunions. Cliquez ici pour accéder à la réunion.

ID de réunion : 351 204 572 644 – Code secret : 3a6CY8

