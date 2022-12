Causerie LUCIE

Causerie LUCIE, 26 janvier 2023, . Causerie LUCIE Jeudi 26 janvier 2023, 09h00

sur inscription

Pour découvrir les solutions pour développer, structurer et valoriser votre engagement RSE / RSO avec le témoignage d’un labellisé LUCIE 26000, Values.Media. Causerie LUCIE x Values.Media

Venez découvrir les démarches de progrès sur la Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) et échanger avec des entreprises de la Communauté LUCIE, le 26 janvier de 9h à 10h30 pour une causerie en visioconférence !

Vous pourrez partager un moment virtuel convivial avec l’équipe LUCIE et Values.Media une organisation labellisée LUCIE 26000.

