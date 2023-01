Natur’Elles Aventures, le 1er rallye électroféminin au monde !

Natur'Elles Aventures, ce sont des challenges 100 % féminin, en France ou en Norvège, au cœur de paysages à couper le souffle, avec des étapes mixant voiture électrique et trek.

Une Aventure rythmée par le dépassement de soi, la solidarité et la déconnexion, pour se reconnecter à soi-même et à ce qui nous entoure

Inscrivez-vous à l’une de nos réunions d’information pour avoir tous les détails de cette Aventure incroyable.

Prochaines réunions d’informations :

https://naturellesaventures.fr/reunion-dinformation/

La nature, source d’inspiration de nos challenges…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

