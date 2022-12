Dates limites de dépôt des déclarations EMEBI & DES pour 2023

Dates limites de dépôt des déclarations EMEBI & DES pour 2023, 12 janvier 2023, . Dates limites de dépôt des déclarations EMEBI & DES pour 2023 12 janvier 2023 – 12 janvier 2024 Calendrier des dates limites de dépôt des déclarations d’échanges de bien et des déclarations européennes de services en 2023 [{« link »: « https://www.douane.gouv.fr/fiche/comment-remplir-sa-reponse-lenquete-mensuelle-statistique-sur-les-echanges-de-biens-intra-ue »}, {« link »: « https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/21/Note-enquete-statistique-EMEBI-2022.pdf »}, {« link »: « https://www.douane.gouv.fr/fiche/reglementation-sur-la-reponse-lenquete-mensuelle-statistique-sur-les-echanges-de-biens-intra »}, {« link »: « https://www.douane.gouv.fr/fiche/calendrier-des-reponses-lenquete-mensuelle-statistique-sur-les-echanges-de-biens-intra-ue »}] La DEB est devenue l’EMEBI Depuis le mois de référence janvier 2022, la Déclaration d’échanges de biens (DEB) est remplacée par une enquête statistique (EMEBI) et une formalité fiscale (état récapitulatif TVA). La note de référence pour la réponse à l’enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-Union européenne (EMEBI) détaille les informations devant être fournies dans la réponse à l’enquête statistique jusqu’en 2021. Elle a pris la suite du volet statistique du BOD DEB annuel qui paraissait jusqu’en 2021. Les réponses à l’enquête mensuelle statistique sur les échanges de biens intra-UE (EMEBI) s’effectuent selon un calendrier précis. Les réponses doivent être reçues au plus tard le 10e jour ouvrable suivant le mois de référence. Elles ne peuvent être déposées (« enregistrées définitivement » en utilisant le vocabulaire de l’application DEBWEB2) avant le premier jour du mois suivant le mois le mois de référence. Les déclarations de l’état récapitulatif TVA et des échanges de services (DES) s’effectuent le même calendrier. Les déclarations doivent être reçues au plus tard le 10e jour ouvrable suivant le mois de référence. Elles ne peuvent être déposées (« enregistrées définitivement » en utilisant le vocabulaire de l’application DEBWEB2) avant le premier jour du mois suivant le mois de référence. Délais de transmission des réponses EMEBI et DES Période de déclaration 01 – 12 janvier 2023 pour le mois de décembre 2022 01 – 11 février 2023 pour le mois de janvier 2023 01 – 11 mars 2023 pour le mois de février 2023 01 – 13 avril 2023 pour le mois de mars 2023 01 – 13 mai 2023 pour le mois d’avril 2023 01 – 12 juin 2023 pour le mois de mai 2023 01 – 12 juillet 2023 pour le mois de juin 2023 01 – 11 août 2023 pour le mois de juillet 2023 01 – 12 septembre 2023 pour le mois d’août 2023 01 – 12 octobre 2023 pour le mois de septembre 2023 01 – 14 novembre 2023 pour le mois d’octobre 2023 01 – 12 décembre 2023 pour le mois de novembre 2023 01 – 12 janvier 2024 pour le mois de décembre 2023

