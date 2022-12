Webinaire – LUCIE Positive, 10 janvier 2023, .

Webinaire – LUCIE Positive Mardi 10 janvier 2023, 09h00

sur inscription

LUCIE Positive pour les organisations qui respectent les limites planétaires

Cela fait près de 15 ans que l’Agence LUCIE vulgarise, forme les acteurs économiques à la RSE et valorise les entreprises, les associations et les territoires qui développent des politiques RSE réelles et sérieuses…

Si la prise de conscience s’accélère depuis 3 ans, on peut estimer en 2022 que seulement 1% des entreprises sont engagées dans une démarche RSE sérieuse.

Chez LUCIE, nous sommes convaincus qu’il est possible d’inventer un nouveau modèle d’entreprise à l’européenne, plus humaine et à la hauteur des défis environnementaux qui nous font face. Pour répondre à l’urgence sociale et environnementale, les organisations doivent passer d’une RSE 1.0 à une RSE 2.0, en réduisant leurs impacts négatifs et en parallèle en maximisant la valeur qu’elles créent pour les hommes et les territoires.

Lors de ce webinaire, Alan Fustec, président de l’Agence LUCIE vous explique comment les organisations peuvent tendre vers des modèles économiques réellement soutenables et compatibles avec les limites planétaires.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-10T09:00:00+01:00

2023-01-10T10:00:00+01:00