Une aide gratuite et efficace pour un projet robuste en 10 min (même pour les enfants!)

Une aide gratuite et efficace pour un projet robuste en 10 min (même pour les enfants!), 9 janvier 2023, . Une aide gratuite et efficace pour un projet robuste en 10 min (même pour les enfants!) 9 – 29 janvier

En priorité pour le 12e, 13e, 15e, 18e (en quartier populaire…) et les jeunes, même les enfants!

Dans le fond c’est simple d’avoir des idées…le tout est de trouver les bons mots clés! Nous vous aidons à : pousser votre idée pour lui donner corps

connaitre les types de financements autres que le Budget Participatif pour développer votre projet

vous faire un réseau (mise en lien, mutualisation, stratégie…) Tu as une idée? Parles en autour de toi, fédère une communauté pour te soutenir, voisines, voisins, écoles, collèges, commerçants… fait la exister dans les yeux de toutes et tous! Fais rêver ton quartier et donnes toi les moyens pour y arriver (ensemble)! La clé? L’intéret général et la coopération.

Visons l’exellence des échanges humains pour une société plus juste! Ou pourrait aller tout ces millions? Qui en a besoin? Qu’est ce qui est moche, usagé autour de toi? Quelles sont les injustices auxquelles tu souhaites répondre? Quels sont tes rêves? Si tu avais un baguette magique que ferais tu pour changer le monde?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-09T09:00:00+01:00

2023-01-29T21:00:00+01:00 Les Parques

Détails Autres Adresse Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville