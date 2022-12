Le Muséum fait son cinéma en ligne, 2 janvier 2023, .

Le Muséum fait son cinéma en ligne 2 – 8 janvier 2023

Gratuit, sans inscription

Le Muséum de Toulouse fait son cinéma ! Tous les premiers lundis du mois et la semaine qui suit, retrouvez une projection de films sélectionnés par nos documentalistes.

https://vimeo.com/showcase/8360941 Neverdie / Gabriel Henot Lefevre, Camille Le Souffaché, Marion Malle, Arthur Ranson (France – 2015 – 6 min – Animation) Vous avez tout mais votre vie vous ennuie au point de vouloir vous jeter par la fenêtre ? Faites le grand saut avec Neverdie ! King Crab attack / Grégoire Sivan (France – 1993 – 7 min – Fiction, Animation) Trouville-sur-Mer, Basse-Normandie. Une petite station balnéaire sans histoire. Basile, garde-côte dans la région est le témoin depuis quelques temps d’étranges événements. Simples coïncidences ? Et si tous ces événements n’étaient que l’avant-goût d’une tragédie à l’ampleur catastrophique ? Crédits images et textes : ©Agence du court-métrage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-02T09:00:00+01:00

2023-01-08T23:59:00+01:00 Crédits images et textes : ©Agence de court-métrage

