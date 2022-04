2022-Tournoi de football U9 à U13 – ANNULÉ Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Fouesnant

2022-Tournoi de football U9 à U13 – ANNULÉ Fouesnant, 30 avril 2022, Fouesnant. 2022-Tournoi de football U9 à U13 – ANNULÉ Stade de Bréhoulou Allée de Loc’Hilaire Fouesnant

2022-04-30 – 2022-05-01 Stade de Bréhoulou Allée de Loc’Hilaire

Fouesnant Finistère Organisé par l’Union Sportive Fouesnantaise.

Tournoi de foot des enfants de 9 à 13 ans

Restauration sur place : Frites, saucisses, merguez, crêpes et buvette. pbarzic@yahoo.fr +33 6 84 19 32 68 https://us-fouesnant.footeo.com/ Organisé par l’Union Sportive Fouesnantaise.

Tournoi de foot des enfants de 9 à 13 ans

Restauration sur place : Frites, saucisses, merguez, crêpes et buvette. Stade de Bréhoulou Allée de Loc’Hilaire Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Fouesnant Autres Lieu Fouesnant Adresse Stade de Bréhoulou Allée de Loc'Hilaire Ville Fouesnant lieuville Stade de Bréhoulou Allée de Loc'Hilaire Fouesnant Departement Finistère

Fouesnant Fouesnant Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fouesnant/

2022-Tournoi de football U9 à U13 – ANNULÉ Fouesnant 2022-04-30 was last modified: by 2022-Tournoi de football U9 à U13 – ANNULÉ Fouesnant Fouesnant 30 avril 2022 finistère Fouesnant

Fouesnant Finistère