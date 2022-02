2022 : NOUVELLE ÉDITION DU CONCOURS DE DÉGUISEMENTS ! Salles, 1 mars 2022, Salles.

2022 : NOUVELLE ÉDITION DU CONCOURS DE DÉGUISEMENTS ! Mairie de Salles 4 Place de la Mairie Salles

2022-03-01 – 2022-03-01 Mairie de Salles 4 Place de la Mairie

Salles Gironde

POUR PARTICIPER :

– Enfilez votre plus beau costume de clown, de cosmonaute, de princesse, d’abeille, de cowboys, … ;

– Maquillez-vous, « chapeautez-vous », munissez-vous d’une baguette magique, d’un fouet, d’une louche, … ;

– Faites votre plus beau sourire ou votre plus belle grimace et prenez une photo seul ou en famille (plus on est de fous, plus on rit !).

– Envoyez-la ensuite à l’adresse mail communication@ville-de-salles.com, entre le 1er et le 15 mars 2022.

POUR PARTICIPER :

– Enfilez votre plus beau costume de clown, de cosmonaute, de princesse, d’abeille, de cowboys, … ;

– Maquillez-vous, « chapeautez-vous », munissez-vous d’une baguette magique, d’un fouet, d’une louche, … ;

– Faites votre plus beau sourire ou votre plus belle grimace et prenez une photo seul ou en famille (plus on est de fous, plus on rit !).

– Envoyez-la ensuite à l’adresse mail communication@ville-de-salles.com, entre le 1er et le 15 mars 2022.

POUR PARTICIPER :

– Enfilez votre plus beau costume de clown, de cosmonaute, de princesse, d’abeille, de cowboys, … ;

– Maquillez-vous, « chapeautez-vous », munissez-vous d’une baguette magique, d’un fouet, d’une louche, … ;

– Faites votre plus beau sourire ou votre plus belle grimace et prenez une photo seul ou en famille (plus on est de fous, plus on rit !).

– Envoyez-la ensuite à l’adresse mail communication@ville-de-salles.com, entre le 1er et le 15 mars 2022.

mairie

Mairie de Salles 4 Place de la Mairie Salles

dernière mise à jour : 2022-02-18 par