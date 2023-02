2022, LES FOUILLES DE LA RUE DU VIEUX COLLÈGE Salle de conférence la Scala Thionville Catégories d’Évènement: Moselle

Thionville

2022, LES FOUILLES DE LA RUE DU VIEUX COLLÈGE Salle de conférence la Scala, 23 mars 2023, Thionville . 2022, LES FOUILLES DE LA RUE DU VIEUX COLLÈGE Place Anne Grommerch Salle de conférence la Scala Thionville Moselle Salle de conférence la Scala Place Anne Grommerch

2023-03-23 18:00:00 18:00:00 – 2023-03-23

Salle de conférence la Scala Place Anne Grommerch

Thionville

Moselle Bien plus qu’une exposition, cette manifestation proposera également au public des conférences permettant de redéfinir les rôles, les missions et les acteurs de l’archéologie en France, de rappeler l’arsenal juridique, de présenter et d’expliquer au plus grand nombre les processus qui permettent a un objet d’intégrer les collections permanentes d’un musée… Conférence par Sylvie Thomas (Responsable d’Opérations – Institut national de recherche archéologique préventive) et Lonny Bourada (Institut national de recherche archéologique préventive).

Uniquement sur réservation par mail (date limite d’inscription : 24h avant la conférence). shal.thionville@gmail.com +33 3 82 82 25 52 https://www.thionville.fr/tap TAP

Salle de conférence la Scala Place Anne Grommerch Thionville

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Thionville Moselle Salle de conférence la Scala Place Anne Grommerch Ville Thionville lieuville Salle de conférence la Scala Place Anne Grommerch Thionville Departement Moselle

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

2022, LES FOUILLES DE LA RUE DU VIEUX COLLÈGE Salle de conférence la Scala 2023-03-23 was last modified: by 2022, LES FOUILLES DE LA RUE DU VIEUX COLLÈGE Salle de conférence la Scala Thionville 23 mars 2023 Moselle Place Anne Grommerch Salle de conférence la Scala Thionville Moselle Salle de conférence la Scala Thionville

Thionville Moselle